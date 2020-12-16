В Москве проиндексируют все соцвыплаты в 2021 году

Московские пенсионеры будут получать больше 20 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 января 2021 года жителям столицы повысят пенсии. В сумме горожане будут получать от государства более 20 тысяч рублей в месяц.

В совокупности с московскими доплатами пенсии москвичей составят 20 222 рубля. Кроме того, индексация затронет социальные выплаты и детские пособия, передает РИА Новости.

"С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению", - заявил Собянин в ходе заседания Мосгордумы в дистанционном формате.

Ранее глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак сообщил, что индексации составит 3,7%. По его словам, прибавка превысит предполагаемый уровень инфляции.

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