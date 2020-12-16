Ледоколу "Катерина Великая" предстоит пройти ходовые испытания

Уникальное судно построили с опережением графика

В Приморском крае спустили на воду уникальное судно "Катерина Великая". В своем классе - единственное в мире. Оно способно преодолевать арктические льды толщиной до полутора метров. "Катерина Великая" будет доставлять грузы к буровым платформам и проводить суда по Северному морскому пути.

- Многофункциональное судно ледового класса "Катерина Великая" готово к спуску. Разрешите приступить к спуску.

Такого ледокола нет не то что в России, пожалуй, и в мире. "Катерина великая" может покорять морские просторы в экстремальных климатических условиях. Лед 1,5 метра толщиной для корабля не станет препятствием. И даже при шторме с 30-метровыми волнами доставит необходимый груз к буровым установкам, отбуксирует прямо в океане крупные объекты, а если нужно, то окажет помощь другим кораблям.

"Это многофункциональное судно, которое позволит работать на Северном морском пути", - заявил гендиректор судоверфи "Звезда" Сергей Целуйко.

Судно заложили на верфи в приморском городе Большой Камень три года назад. Участие в церемонии принимал Владимир Путин. Ледокол, рассчитанный на 49 членов экипажа, длиной 106 метров и 22 метра в ширину судостроители построили с опережением графика.

Завершающим этапом строительства стала установка двух гигантских винторулевых колонок. Вес каждой - 130 тонн. Именно они позволяют судну маневрировать и преодолевать арктические льды.

"Это судно положило начало российской ледоколостроительной отрасли на Дальнем Востоке. Никто и никогда не строил на Дальнем Востоке суда столь высокого ледового класса. Уверен, что судно позволит нашей стране решать большой спектр задач, участвовать в освоении Северного морского пути и проводить масштабные работы в широтах Российской Федерации со сложными ледовыми условиями", - сказал директор компании "Звезда Морские Технологии" Виталий Гвоздев.

Впереди у судна - ходовые испытания, проверка систем и оборудования. "Катерина Великая" - первое из четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, которые будут построены на Приморской судоверфи.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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