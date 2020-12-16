Коммунисты подводят итоги уходящего года

Заседание Союза коммунистических партий проходит в формате видеоконференции

Итоги уходящего года и план работы на 2021 года сегодня обсуждают на заседании Союза коммунистических партий. Оно проходит в формате видеоконференции.

Участие принимают члены Центрального комитета КПРФ, представители региональных отделений, а также лидеры компартий Белоруссии, Молдавии, Армении, Азербайджана, Абхазии и других государств, которые входят в союз. В ходе беседы обсудили в том числе развитие отношений, а также борьбу с западной пропагандой, передает "ТВ Центр".

"Наша задача – максимально сплачиваясь, убеждать, в том числе и тех, кто сидит во власти, что у вас нет за океаном союзников и даже нет партнеров. Поэтому надо максимально укреплять связи и патриотический левый фланг. Без этого невозможно действовать", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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