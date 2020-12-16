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В ОНФ предложили новые меры поддержки бизнеса

14:53
  • среда
  • 16 декабря 2020

Речь идет о тех предпринимателях, которые вкладываются в развитие спортивной отрасли

Новые меры поддержки бизнеса, который вкладывается в развитие спортивной отрасли, обсудили в Москве. В ОНФ предложили снизить для таких предприятий сумму страховых взносов.

Участие в дискуссии приняли также представители федеральных органов власти, профильные общественные организации и спортсмены, отмечает "ТВ Центр". По мнению активистов Общероссийского народного фронта, инициатив, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, пока недостаточно. Налоговая система могла бы стимулировать и жителей, и бизнес, что в конечном итоге отразилось бы на всех сферах российской экономики.

"Если бы такая льгота была, по нашему мнению, с удовольствием бы оплачивали абонементы людям в бассейн, спортзалы, соответственно  у нас бы больше народу пошло плавать, бегать на лыжах, заниматься аэробикой. Здоровый человек все-таки по-другому работает, согласитесь, он меньше болеет, у него лучше настроение", - сказал руководитель проекта ОНФ "Легенды спорта – детям" Геннадий Сандырев.

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