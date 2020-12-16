Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом

Пандемия стала серьезным экзаменом для всей системы управления столицей, заявил Сергей Собянин

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчётом перед Мосгордумой. В этом году формат изменён. Из-за коронавируса обращение прошло по видеосвязи.

Учитывая коронавирусные обстоятельства, изначально было понятно, что ежегодный отчет мэра перед депутатами Мосгордумы в этот раз будет практически полностью посвящен пандемии. Российская столица столкнулась с ней первой в России. В рекордные сроки были построены новые больницы и развернуты временные госпитали. Мобилизован медперсонал. Это позволило взять распространение вируса под контроль и не вводить жесткие ограничения, необходимости в которых, по мнению Сергея Собянина, нет и сейчас.

"Система справляется с потоком больных. Ситуация непростая, очень сложная. Сам уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий, но система справляется. В этих условиях мы можем себе позволить не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем более что и бизнес, и горожане уже привыкли к тем мерам, что рекомендуют городские власти. Маски и перчатки в общественных местах - теперь норма для большинства москвичей. Многие из них работают удаленно. На дистанционное обучение перешли и школьники. Все это уже доказало свою эффективность. Как, впрочем, и российская вакцина от коронавируса, применять которую уже начали в Москве. Пока она доступна только определенным категориям граждан. Но совсем скоро, говорит мэр, вакцинация станет массовой.

"По мере поступления вакцины перечень будет расширяться. Надеюсь, что в ближайшие недели вакцинация станет доступна для всех жителей Москвы. И только после массовой вакцинации мы можем рассчитывать на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае мы победим эту болезнь, как всегда, побеждали любые напасти и становились только сильнее", - уверен Собянин.

Данные обстоятельства позволяют городским властям смотреть в будущее с оптимизмом и рассчитывать на то, что те программы, которые активно реализовывались до пандемии, после вакцинации заработают с новой силой. Это касается и социальной сферы, а также медицинской, которой, как и сейчас, будет уделяться самое пристальное внимание.

"Мы продолжим реализацию ключевых проектов повышения качества и доступности современных видов лечения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Уже на следующей неделе после реконструкции, переоснащения будут открыты первые обновленные поликлиники, а всего до 2023 года мы проведем реконструкцию 135 поликлиник, это комплексная реконструкция, по сути дела, это будут новые здания, оснащенные всем необходимым оборудованием. Также будут выполнены и ранее намеченные планы строительства и реконструкции корпусов в городских стационарах", - заявил мэр Москвы.

Еще одно важное направление, о котором говорит мэр Москвы - строительство. Его темпы в перспективе будут только возрастать, что сделает новое жилье доступнее для москвичей. Ровно таким же доступным станет для них и общественный транспорт. Реализацию крупных инфраструктурных проектов город останавливать не будет. Это касается и строительства новых магистралей. И развития метро в связке с наземным железнодорожным транспортом.

"В планах на ближайшие годы - завершение строительства Большой кольцевой линии метро и первого участка новой Троицкой линии, продление метро во Внуково, район Северный и ряд других проектов. В дополнение к первым двум диаметрам наземного метро будут открыты МЦД-3 "Зеленоград - Раменское" и большинство работ будут сделаны по МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожный". Решение по этим диаметрам принято, значительная часть объектов находится в стройке", - рассказал Собянин.

Причем все эти крупные проекты будут реализовываться в условиях дефицитного бюджета. Однако Сергей Собянин уверен, что бросать их ни в коем случае нельзя. Они пойдут на благо города и москвичей. Деньги на это найдут, как и на увеличение минимальных пенсий, которые вырастут в городе с 1 января.

Александр Панюшкин, Александр Соловов, "ТВ Центр".

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