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Реставрацию Храма святого Николая на Трех горах завершат через 2 года

15:28
  • среда
  • 16 декабря 2020

У памятника культуры непростая судьба

В Москве продолжается масштабная реставрация уникального объекта культурного наследия - Храма святителя Николая на Трёх горах. Он был построен ещё четыре века назад, неоднократно перестраивался и даже менял предназначение. А в 90-е пережил ещё и реконструкцию, причём настолько неудачную, что теперь специалистам придётся восстановить буквально всё.

В этот храм всегда шли люди. Семьями, поодиночке. Приходили из соседних домов, приезжали с разных концов Москвы. Так и сейчас.

Все желающие в храме не поместятся, потому утренних служб – две. И, несмотря на работу отбойных молотков и грохот строительной техники, двери храма всегда открыты. Прихожане понимают – неудобства временные, можно и перетерпеть. Потому что цель оправдывает средства. Вернуть храму первозданный вид – значит, восстановить справедливость.

Храм святителя Николая на Трех горах - объект культурного наследия. Это памятник с непростой судьбой. На протяжении 4 веков церковь неоднократно перестраивалась и даже меняла назначение. Здесь был и дом культуры, и Дом пионеров имени Павлика Морозова. С церкви сняли колокола, в стенах прорубили проёмы, разобрали верхние ярусы колокольни, соорудив 2 этажа.

Подробности в репортаже Анастасии Мартыновой.

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