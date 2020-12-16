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В московском метро усиливают меры безопасности перед новогодними праздниками

15:21
  • среда
  • 16 декабря 2020

На станциях будут дежурить на 20% больше сотрудников службы безопасности

В московском метро готовятся к новогодним праздникам и усиливают меры безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пассажиров по традиции становится больше, люди начинают ездить за подарками, а 31 декабря, несмотря на то, что никаких массовых мероприятий не планируется, все равно отправятся в центр города ,чтобы полюбоваться праздничной  иллюминацией. Так что у всех служб Московского метрополитена работы прибавится.

В новогодние праздники на 20% станет больше сотрудников службы безопасности, которые ежедневно дежурят на станциях. Также будут работать кинологи.

"Бесперебойную работу досмотрового оборудования обеспечат работники инженерных служб Московского метрополитена, из которых будут сформированы мобильные бригады. Также мы продолжим работу по контролю за порядком на станциях московского метрополитена, подуличных переходах, а также соблюдения перчаточно-масочного режима", - заявил замначальника метро, начальник службы безопасности Андрей Кичигин.

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