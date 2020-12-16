Собянин: Москва смогла избежать взрывного роста COVID-19

Необходимости в локдауне нет

В Москве нет необходимости вводить жесткие ограничения из-за коронавируса и закрывать сектора экономики.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета в Мосгордуме. Он отметил, что заболеваемость в столице в скором времени может пойти на спад, взрывного роста нет.

"Мы весной и осенью живем в принципиально разных ситуациях. Весной количество заболевших и количество госпитализируемых больных двигалось в геометрической прогрессии. <...> Осенью ситуация принципиально другая. У нас уже нет такого взрывного роста. Да, рост идет, но он постепенный, сглаженный", - сказал мэр.

Собянин отметил, что количество коронавирусных пациентов в столичных больницах стабильно держится на одной отметке уже 1,5 месяца. Медицинская система справляется с нагрузкой.

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