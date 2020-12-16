"Розовых очков больше нет": Решетова рассказала о жизни с Тимати

Этот год ее многому научил
24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от Тимати, подвела итоги уходящего года.
Экс-возлюбленную рэпера спросили, чему научил ее 2020 год. "Можно сказать, что я была "воспитана" этим годом, - ответила Решетова в Instagram. – Точно много чего вынесла касательно отношений М и Ж. Без конкретики, розовых очков больше нет. Потерялись".
У Решетовой также спросили, как она отреагирует на появление в жизни Тимати новой возлюбленной. "Придется выйти в окно", - пошутила модель.
Напомним, что Тимати и Решетова расстались в сентябре. Вскоре после этого рэпер начал сниматься в шоу "Холостяк", где ему предстояло найти себе девушку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"