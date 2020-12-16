Опубликовано видео пожара в подмосковном женском монастыре

Никто не пострадал

В Истринском районе Подмосковья всю ночь тушили пожар на территории Аносинского Борисоглебского монастыря, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул минувшим вечером на складе, где хранился хозяйственный инвентарь. Пламя быстро распространялось по деревянным перекрытиям, охватив всё здание. Экстренным службам удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров.

Никто не пострадал. Сейчас продолжается проливка строения.

Женский монастырь был основан почти 200 лет назад княгиней Авдотьей Мещерской, родной тетей поэта Федора Тютчева.

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