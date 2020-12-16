ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео пожара в подмосковном женском монастыре

15:15
  • среда
  • 16 декабря 2020

Никто не пострадал

В Истринском районе Подмосковья всю ночь тушили пожар на территории Аносинского Борисоглебского монастыря, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул минувшим вечером на складе, где хранился хозяйственный инвентарь. Пламя быстро распространялось по деревянным перекрытиям, охватив всё здание. Экстренным службам удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров.

Никто не пострадал. Сейчас продолжается проливка строения.

Женский монастырь был основан почти 200 лет назад княгиней Авдотьей Мещерской, родной тетей поэта Федора Тютчева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли
Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.