Появилось видео последствий крупной аварии на МКАД с участием 2 грузовиков

Один человек пострадал

Больше часа провели этим утром водители в пробке на юге МКАД. Там на 24-м километре перед съездом на Каширское шоссе столкнулись сразу два грузовика.

Из-за сильного удара кабина водителя одной из фур опрокинулась, а прицеп развернуло поперек дороги. Один человек пострадал. Почти все полосы оказались перекрыты. Расчищать дорогу пришлось в несколько этапов. Сначала эвакуатор оттащил то,что осталось от тягача, а потом увез и прицеп. На данный момент движение уже восстановлено, сообщает "ТВ Центр".

Ранее на ТТК во временное ограждение влетел автомобиль каршеринга. По предварительной информации, водитель не заметил ремонтных работ. Иномарка собрала носом пластиковые блоки. Капот машины оказался разбит. Никто не пострадал.

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