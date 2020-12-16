ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео последствий крупной аварии на МКАД с участием 2 грузовиков

15:35
  • среда
  • 16 декабря 2020

Один человек пострадал

Больше часа провели этим утром водители в пробке на юге МКАД. Там на 24-м километре перед съездом на Каширское шоссе столкнулись сразу два грузовика.

Из-за сильного удара кабина водителя одной из фур опрокинулась, а прицеп развернуло поперек дороги. Один человек пострадал. Почти все полосы оказались перекрыты. Расчищать дорогу пришлось в несколько этапов. Сначала эвакуатор оттащил то,что осталось от тягача, а потом увез и прицеп. На данный момент движение уже восстановлено, сообщает "ТВ Центр".

Ранее на ТТК во временное ограждение влетел автомобиль каршеринга. По предварительной информации, водитель не заметил ремонтных работ. Иномарка собрала носом пластиковые блоки. Капот машины оказался разбит. Никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.