Россиянам запретят перевозить больше одного блока сигарет

В Госдуме нацелились на борьбу с нелегальным оборотом табака

Госдума приняла закон, согласно которому на территории России для физлиц устанавливается максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения.

Авторы закона уверены, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономики страны и ведет к снижению доходов бюджетов на всех уровнях. Новый законопроект направлен на борьбу с нелегальным оборотом табака.

Согласно инициативе, в России будет запрещено перемещение более 200 сигарет, 50 сигар или сигарилл, 250 граммов табака или же всех вышеперечисленных табачных изделий общим весом более 250 грамм на одного человека, передает РИА Новости.

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