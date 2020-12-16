Калькулятор пневмоний: как работает уникальный московский сервис

Он помогает оценить тяжесть заболевания

Пневмонию вычислит искусственный интеллект. В Москве запущен КТ-калькулятор - новый сервис для лечения больных коронавирусом. Нейронная сеть поможет определить состояние лёгких пациента по обычным анализам и общей клинической картине. А также спрогнозирует, как будет протекать пневмония.

Возраст, вес, частота дыхания, результаты анализа крови: достаточно ввести данные в профиль пациента и через несколько секунд искусственный интеллект поставит диагноз поражения лёгких.

"Если мы получаем информацию, что у пациента легкое течение пневмонии, мы можем не выполнять компьютерную томографию данному пациенту, а просто оставить его дома", - говорит руководитель научно-клинического центра ГКБ №67 Людмила Панкратьева.

Во время пандемии столичные томографы работают без перерыва. Исключая ненужные обследования, система освобождает время для пациентов, которым нужно экстренно пройти КТ. Сервис работает через интернет, поэтому особенно удобен для врачей в госпиталях.

"Врач может не быть привязан к рабочему месту, к ординаторской и заниматься диагностикой в любом месте: у постели пациента, в приемном отделении", - говорит заместитель главного врача ГКБ №67 Алексей Горбунов.

Московские врачи за время пандемии провели исследования сотен тысяч пациентов. Все эти данные разработчики загрузили в систему и задали критерии, в каком случае больному необходим КТ, а в каком можно обойтись без него.

"Мы использовали определенные статистические процедуры для оценки точности модели. Точность на этих процедурах более 90%. Что очень хорошо, потому что у самого КТ точность не более 90%" – говорит доцент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова Михаил Петровский.

Автоматизация любой работы сразу рождает опасения, что машина заменит человека. Создатели технологии спешат врачей успокоить.

"Конечно же, нет, не заменит. Ничего не отменяет осмотра, ничто не отменяет анализа объективного течения заболевания", - говорит руководитель цифровизации социального комплекса Москвы Владимир Макаров.

Последнее слово, как и вся ответственность за поставленный диагноз, остается за врачом. Медики просто получили удобный сервис.

"Эта система встроена в единую медицинскую систему. Специально учиться этому не нужно. Она предельно проста", - объясняет главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода.

Систему уже внедрили в московские клиники. Но использовать всю мощь машинного интеллекта смогут врачи и в любом регионе нашей страны.

Иван Колесников, Станислав Ильин, Владимир Кадыков. "ТВ Центр".

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