Собянин назвал условие для возобновления очного обучения в школах

Мэр напомнил, что детей перевели на дистанционку не просто так

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вернуть школьников за парты можно будет лишь тогда, когда пандемия коронавирусной инфекции пойдет на спад.

Собянин отметил, что дистанционное обучение было введено не просто так, а чтобы предотвратить рост заболеваемости коронавирусом в столице, передает РИА Новости.

"Очное обучение ничего не заменит, поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернём нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим, посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться", - подчеркнул мэр города.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс и студентов вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00. Доставка готовых блюд и торговля на вынос могут работать круглосуточно. Организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовано использовать систему чекин для посетителей и работников.

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