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"Все счета арестованы": друг объяснил, на что живет Петросян

14:44
  • среда
  • 16 декабря 2020

Юморист не экономит

Писатель Георгий Териков, который много лет дружит и работает с Евгением Петросяном, рассказал о сбережениях юмориста. 
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"У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко. А концертов нет вообще. Раньше был где-то один раз в месяц. А сейчас - ноль. Но у него, наверное, есть какие-то сбережения. Я ему говорю: "Жень, может, тебе надо денег подбросить?" Он всегда отвечает: "Да нет, справлюсь!" - цитирует Терикова Sobesednik.ru

На день рождения Петросян подарил своему другу дорогие часы, галстук и цветы. С часами Териков теперь не расстается. 

Судя по подаркам, народный артист РСФСР не страдает от безденежья. Это демонстрирует и его молодая супруга, которая воспитывает маленького сына от Петросяна. Татьяна Брухунова часто ходит по магазинам и покупает брендовые вещи. Недавно, например, у нее заметили сумочку за 260 тысяч рублей. 

О романе Петросяна и Брухуновой стало известно в 2018 году, когда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, они поженились в 2019 году. В сентябре этого года народный артист РСФСР впервые показал своего сына Вагана. 

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