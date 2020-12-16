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Врач рассказала, может ли COVID-19 стать причиной мужского бесплодия

14:46
  • среда
  • 16 декабря 2020

До конца не ясно, как COVID-19 влияет на организм

На сегодняшний день версия о том, что коронавирус может вызвать бесплодие у мужчин, остается без доказательств. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.
Названы необратимые последствия тяжелых форм COVID-19

"Нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия", - сказала врач.

Адамян отметила, что человечество столкнулось с коронавирусной инфекцией меньше года назад, а потому нельзя с уверенностью говорить о последствиях перенесенной болезни. По словам специалиста, для начала нужно в деталях изучить особенности влияния вируса на репродуктивную систему.

Гинеколог добавила, что перенесенный коронавирус не мешает женщинам забеременеть. Осложнения могут возникнуть лишь в случае общего тяжелого состояния.

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