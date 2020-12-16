Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии

Помощь будет оказана и в 2021 году

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Все действующие механизмы помощи предпринимателям будут продлены на 2021 год, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки. Ряд программ, действовавших в 2020 году, будет продлен на 2021 год", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Москвы сформировало и реализовало четыре пакета антикризисных мер, в ходе которых помощь получили около 50 тысячи предприятий, в которых работают порядка 800 тысяч человек.

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