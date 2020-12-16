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Таиланд вернул безвизовый режим для россиян

15:28
  • среда
  • 16 декабря 2020

Но справку с результатами ПЦР-теста предоставить придется

Россияне вновь смогут посетить Таиланд без визы сроком на 30 дней – королевство вернуло безвизовый режим посещения для граждан России. Однако кое-какие документы подготовить всё же придётся.

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Перед вылетом туристам нужно получить на сайте посольства Таиланда сертификат о въезде в страну. Если по плану поездка превышает 30 дней, то следует подать документы на оформление TR визы, которая выдается на срок до 60 дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. В том случае, если путешествие затягивается на 90-270 дней, россиянам придется получить Специальную туристическую визу.

Помимо этого, при въезде в королевство необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, а затем пройти обязательный 15-дневный карантин в одном из отелей, одобренных властями Таиланда, передает Интерфакс.

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