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Москвичей пригласили на онлайн-форум "Доступная среда и туризм"

15:33
  • среда
  • 16 декабря 2020

Спикеры поделятся своим опытом

В России 17 декабря пройдет масштабный онлайн-форум "Доступная среда и туризм" при поддержке Ростуризма и корпорации "Синергия".

Бизнесмены, представители государства, волонтеры и общественники обсудят текущие и будущие проекты туризма, вопросы социального предпринимательства, а также создание единой доступной инклюзивной среды. В частности, будет представлен проект для людей с особыми потребностями.    

"Мы считаем, что вся современная туристическая инфраструктура априори должна быть одинаково комфортной для любого человека. Поэтому создание безбарьерной среды для путешествий по стране является одной из ключевых задач в рамках разрабатываемого национального проекта по туризму", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Трансляцию форума можно посмотреть на платформе Synergy.Online после прохождения регистрации по ссылке

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