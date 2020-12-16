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Роспотребнадзор проведет в дистанционном режиме "День открытых дверей для предпринимателей"

15:22
  • среда
  • 16 декабря 2020

Мероприятие состоится 17 декабря

Управление Роспотребнадзора по городу Москве 17 декабря с 12:00 до 16:00 проведет акцию "День открытых дверей для предпринимателей" в дистанционном режиме.

Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности управления, правах и обязанностях предпринимателей и юрлиц, профилактике коронавируса. Также мероприятие направлено на повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту прав потребителей, развитие механизма открытости Роспотребнадзора.

Дополнительная информация доступна на сайте 77.rospotrebnadzor.ru.

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