Европейскому агентству "выкрутили руки" ради сертификации вакцины Pfizer

На регулятор оказывают мощное давление

Мощное давлении испытывает на себе Европейское агентство по лекарственным препаратам. От EMA требуют ускорить сертификацию вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"EMA испытывает на себе мощное давление в пользу одной конкретной вакцины, это Pfizer. Они собирались ее сертифицировать 29 декабря. Сегодня я прочитал, что в итоге им руки, видимо, выкрутили, и они это сделают 21 декабря", - сказал Чижов на онлайн-брифинге.

ЕМА получила заявки на регистрацию вакцины на рынке ЕС от Pfizerи BioNTech 1 декабря. Компании объявили о завершении третьего этапа клинических испытаний с заявленной эффективностью более 90%. Ждет регистрации в ЕМА и препарат американской компании Moderna – утверждается, что его эффективность 94,5%, передает ТАСС.

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