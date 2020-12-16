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Европейскому агентству "выкрутили руки" ради сертификации вакцины Pfizer

15:26
  • среда
  • 16 декабря 2020

На регулятор оказывают мощное давление

Мощное давлении испытывает на себе Европейское агентство по лекарственным препаратам. От EMA требуют ускорить сертификацию вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
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"EMA испытывает на себе мощное давление в пользу одной конкретной вакцины, это Pfizer. Они собирались ее сертифицировать 29 декабря. Сегодня я прочитал, что в итоге им руки, видимо, выкрутили, и они это сделают 21 декабря", - сказал Чижов на онлайн-брифинге.

ЕМА получила заявки на регистрацию вакцины на рынке ЕС от Pfizerи BioNTech 1 декабря. Компании объявили о завершении третьего этапа клинических испытаний с заявленной эффективностью более 90%. Ждет регистрации в ЕМА и препарат американской компании Moderna – утверждается, что его эффективность 94,5%, передает ТАСС.

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