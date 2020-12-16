Умер отец премьера Армении Никола Пашиняна

Он скончался на 81 году жизни
Отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вова Пашинян скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
Согласно имеющейся информации, Вова Пашинян умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, последние годы жизни он боролся с онкологией, передает Sputnik Армения.
Перед смертью мужчина больше недели провел в медицинском центре "Наири". Директор медцентра Анатолий Гнуни не стал комментировать произошедшее. "В настоящее время ничего не могу сказать", - заявил он.
Официально о смерти отца Никола Пашиняна объявили в правительстве Армении. "Отец премьер-министра скончался после продолжительной болезни", - сообщили в кабмине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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