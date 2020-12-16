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Виторган показал вернувшегося из армии сына

15:47
  • среда
  • 16 декабря 2020

Парень счастлив снова оказаться дома

Актер Максим Виторган выложил в Instagram фото своего старшего сына, который вернулся из армии. 

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"Добро пожаловать домой!" - написал Виторган на английском языке, показав фото улыбающегося Даниила. Он одет в форму со своим именем в районе нагрудного кармана. 

Наследник Виторгана ушел на службу в декабре прошлого года. Народный артист России Эммануил Виторган и другие родные Даниила присутствовали на церемонии принятия военной присяги. "Я невероятно горд за Даньку!" - признался Виторган-старший. 

Напомним, что Даниил - сын Максима Виторгана от актрисы Валерии Верберг. У звезды также есть сын Платон от журналистки Ксении Собчак. 

 

 

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