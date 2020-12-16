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Экипаж МКС опубликовал видео выхода в открытый космос

15:47
  • среда
  • 16 декабря 2020

Космонавты находились вне станции 6 часов 47 минут

Съемки выхода в открытый космос с борта Международной космической станции выложил в соцсети "ВКонтакте" российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Он вместе в коллегой Сергеем Рыжиковым провел вне МКС 6 часов 47 минут.
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Выход состоялся 18 ноября. Работы на обшивке МКС космонавты выполняли в скафандрах "Орлан". За 6 с лишним часов Кудь-Сверчков и Рыжиков заменили старый планшет в рамках эксперимента "Импакт", проверили герметичность модуля "Поиск", переключили антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск".

Скоро космонавтам предстоит новая работа в открытом космосе. Как сообщили в "Роскосмосе", следующий выход будет посвящен подготовке к отстыковке модуля "Пирс" от МКС.

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