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В России разрабатывается более 25 вариантов вакцин от COVID-19

15:56
  • среда
  • 16 декабря 2020

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

В России ведутся разработки сразу 26 вариантов вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Вакцина от COVID-19 поступила во все регионы России

По словам главы ведомства, работу над созданием препаратов ведут 17 различных организаций, передает ТАСС.

"В России на сегодняшний день разрабатывается 26 вариантов в 17 научных организациях", - сказала Попова.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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