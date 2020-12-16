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В регионах открывают дополнительные пункты вакцинации против COVID-19

18:02
  • среда
  • 16 декабря 2020

Вакцина "Спутник V" абсолютно безопасна

Чтобы сдержать распространение коронавируса, в регионах вводят новые ограничения. По всей стране продолжается вакцинация людей из групп риска.
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Решение сделать прививку сотрудникам крымской скорой помощи даётся легко. Говорят, достаточно хотя бы день поработать на выезде, увидеть, как тяжело порой болеют коронавирусом люди, и понять: риск - особенно для врачей - огромный.

"Матушка у меня пожилая… Я решил привиться сразу, как только услышал, что появилась вакцина, эта прививка", - рассказал старший врач скорой помощи Олег Полубоярцев.

К тому же, поясняют медики, вакцина "Спутник V" абсолютно безопасна. Никаких серьезных побочных эффектов. Да и требования к ней стандартные, такие же, как к прививочным препаратам от других болезней. Нельзя посещать накануне сауну или баню, чтобы избежать перегревания, не следует принимать алкоголь, а еще, конечно, нужно быть абсолютно здоровым - без признаков простуды или ОРВИ.

В планах - привить всех медиков региона, для этого выделят около 5 тысяч доз вакцины. Дальше список граждан, которые смогут получить укол, будут расширять. Особое внимание тем, чья работа предполагает контакты с большим количеством людей. Пока в Крым поступила вторая партия "Спутника V". Доставляют препарат и в другие регионы. По всей стране открывают дополнительные прививочные пункты.

Морозильная камера - это очень важно. Соблюдать инструкцию нужно неукоснительно. Достать вакцину следует непосредственно перед применением. На разморозку строго полчаса. В Хабаровске вакцинируют военных врачей и состав, несущий боевое дежурство.

В Москве военнослужащие Западного военного округа получают уже второй компонент. Это значит, еще месяц - и крепкий иммунитет от Ковид-19 сформируется. Сразу после укола - обязательный контроль за состоянием здоровья.

Завершить вакцинацию здесь собираются до нового года. Четкий план есть у каждого региона, и Минздрав уже составил список поставок препарата на 3 месяца вперед. Победить пандемию по-другому шансов, похоже, нет. Вирус продолжает атаковать. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 26 тысяч 509 новых случаев Ковид-19. Большинство болеют в легкой форме. Но есть и те, у кого серьезное поражение легких - таким людям необходимо делать КТ и, возможно, госпитализировать их. Принимать решения московским врачам теперь помогает искусственный интеллект. Достаточно ввести в систему возраст пациента, его вес, частоту дыхания, результаты анализа крови - и готово.

 "Если мы получаем информацию, что у пациента легкое течение пневмонии, мы можем не выполнять компьютерную томографию данному пациенту, а просто оставить его дома", - рассказала руководитель научно-клинического центра ГКБ №67 Людмила Панкратьева.

Это позволяет разгрузить и аппараты КТ, которые в период пандемии работают буквально круглосуточно, и больничные койки - для тех, кто действительно в них нуждается. Еще одно преимущество: сервис работает через интернет и поэтому тоже удобен для врачей. Что важно - компьютер компьютером, а ответственность за постановку диагноза целиком лежит на медиках. Они принимают окончательное решение.

"Врач может не быть привязан к рабочему месту, к ординаторской, и заниматься диагностикой в любом месте: у постели пациента, в приемном отделении", - отметил заместитель главного врача ГКБ №67 Алексей Горбунов.

Систему со временем смогут внедрить и во врачебную практику в регионах. Пока же там вводят новые ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Краснодаре отменили новогодние гуляния. В Калининграде закрывают на все праздники салоны красоты, бани, кинотеатры, музеи и спортивные объекты. А в Петербурге с 30 декабря и в первые дни нового года не будут работать рестораны и кафе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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