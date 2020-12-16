В регионах открывают дополнительные пункты вакцинации против COVID-19

Вакцина "Спутник V" абсолютно безопасна

Чтобы сдержать распространение коронавируса, в регионах вводят новые ограничения. По всей стране продолжается вакцинация людей из групп риска.

Решение сделать прививку сотрудникам крымской скорой помощи даётся легко. Говорят, достаточно хотя бы день поработать на выезде, увидеть, как тяжело порой болеют коронавирусом люди, и понять: риск - особенно для врачей - огромный.

"Матушка у меня пожилая… Я решил привиться сразу, как только услышал, что появилась вакцина, эта прививка", - рассказал старший врач скорой помощи Олег Полубоярцев.

К тому же, поясняют медики, вакцина "Спутник V" абсолютно безопасна. Никаких серьезных побочных эффектов. Да и требования к ней стандартные, такие же, как к прививочным препаратам от других болезней. Нельзя посещать накануне сауну или баню, чтобы избежать перегревания, не следует принимать алкоголь, а еще, конечно, нужно быть абсолютно здоровым - без признаков простуды или ОРВИ.

В планах - привить всех медиков региона, для этого выделят около 5 тысяч доз вакцины. Дальше список граждан, которые смогут получить укол, будут расширять. Особое внимание тем, чья работа предполагает контакты с большим количеством людей. Пока в Крым поступила вторая партия "Спутника V". Доставляют препарат и в другие регионы. По всей стране открывают дополнительные прививочные пункты.

Морозильная камера - это очень важно. Соблюдать инструкцию нужно неукоснительно. Достать вакцину следует непосредственно перед применением. На разморозку строго полчаса. В Хабаровске вакцинируют военных врачей и состав, несущий боевое дежурство.

В Москве военнослужащие Западного военного округа получают уже второй компонент. Это значит, еще месяц - и крепкий иммунитет от Ковид-19 сформируется. Сразу после укола - обязательный контроль за состоянием здоровья.

Завершить вакцинацию здесь собираются до нового года. Четкий план есть у каждого региона, и Минздрав уже составил список поставок препарата на 3 месяца вперед. Победить пандемию по-другому шансов, похоже, нет. Вирус продолжает атаковать. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 26 тысяч 509 новых случаев Ковид-19. Большинство болеют в легкой форме. Но есть и те, у кого серьезное поражение легких - таким людям необходимо делать КТ и, возможно, госпитализировать их. Принимать решения московским врачам теперь помогает искусственный интеллект. Достаточно ввести в систему возраст пациента, его вес, частоту дыхания, результаты анализа крови - и готово.

"Если мы получаем информацию, что у пациента легкое течение пневмонии, мы можем не выполнять компьютерную томографию данному пациенту, а просто оставить его дома", - рассказала руководитель научно-клинического центра ГКБ №67 Людмила Панкратьева.

Это позволяет разгрузить и аппараты КТ, которые в период пандемии работают буквально круглосуточно, и больничные койки - для тех, кто действительно в них нуждается. Еще одно преимущество: сервис работает через интернет и поэтому тоже удобен для врачей. Что важно - компьютер компьютером, а ответственность за постановку диагноза целиком лежит на медиках. Они принимают окончательное решение.

"Врач может не быть привязан к рабочему месту, к ординаторской, и заниматься диагностикой в любом месте: у постели пациента, в приемном отделении", - отметил заместитель главного врача ГКБ №67 Алексей Горбунов.

Систему со временем смогут внедрить и во врачебную практику в регионах. Пока же там вводят новые ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Краснодаре отменили новогодние гуляния. В Калининграде закрывают на все праздники салоны красоты, бани, кинотеатры, музеи и спортивные объекты. А в Петербурге с 30 декабря и в первые дни нового года не будут работать рестораны и кафе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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