В Хабаровске полицейские спасли из пожара семилетнего ребенка

Действовать нужно было быстро

В Хабаровске полицейские спасли 7-летнего мальчика из горящей квартиры. Ребёнок был дома один, когда начался пожар, и выбежал на балкон с криками о помощи. На зов откликнулись сотрудники патрульно-постовой службы, которые оказались поблизости. Медлить было нельзя - из окон уже вырывались языки пламени. Единственным решением стало попытаться добраться до мальчика через балкон соседней квартиры.

Напуганный мальчик в ловушке - за спиной клубы чёрного едкого дыма. В голосе - отчаяние и всепоглощающая паника. На балкон семилетний мальчик выбежал в попытке спастись от огня. Даже не успел одеться. Так и стоял на морозе в одних трусах и носках. И всё это время пронзительно взывал о помощи. Совсем один. Крик услышали проходящие полицейские. Действовали быстро - времени ждать не было.

Единственное решение, которое пришло в голову - залезть к испуганному ребёнку через соседний балкон. Только так можно было спасти мальчика без страховочной лестницы. Как только ребёнок понял, что помощь уже близко, облегчённо расплакался и доверчиво шагнул к полицейским.

Что стало причиной пожара ребёнок, захлёбываясь слезами, объяснить не смог. Как обычно смотрел телевизор - вдруг что-то затрещало. Затем неожиданно повалил дым. Спастись от огня удалось в том числе благодаря быстрой реакции самого мальчика: сразу понял, что самое безопасное место - на балконе. Помимо симптомов переохлаждения и оцарапанного колена - никаких видимых повреждений. Впору отмечать второй день рождения! Сейчас правоохранители выясняют, почему мама ребёнка, которую он так отчаянно звал в минуту своего самого страшного потрясения, вообще оставила его одного дома.

Сотрудников патрульно-постовой службы за столь самоотверженный поступок решено наградить. Впрочем, героями полицейские себя не считают, скромно добавляя, что это их работа. Вот так бежать в огонь, когда там плачет маленький ребёнок, и не думая при этом о себе, хватать за руку того, кто попал в беду. Спасая жизнь. Ведь это и долг, и главная награда.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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