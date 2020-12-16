Пашинян заявил об окружении российских миротворцев азербайджанскими войсками

В плен попали армянские военнослужащие

Азербайджанские войска окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении. Никол Пашинян назвал ситуацию кризисной.

"По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией", - сообщил Пашинян.

По словам армянского премьера, речь идет об участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Есть сведения о том, что в азербайджанский плен попали армянские военнослужащие, передает "Интерфакс".

Ранее Армия обороны Карабаха заявила, что потеряла связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных в указанном районе. Вероятность пленения армянских военнослужащих выяснялась при посредничестве российского миротворческого контингента. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подтвердил эту информацию.

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