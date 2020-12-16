ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян заявил об окружении российских миротворцев азербайджанскими войсками

16:28
  • среда
  • 16 декабря 2020

В плен попали армянские военнослужащие

Азербайджанские войска окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении. Никол Пашинян назвал ситуацию кризисной.
В Карабахе возобновились боестолкновения

"По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией", - сообщил Пашинян.

По словам армянского премьера, речь идет об участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Есть сведения о том, что в азербайджанский плен попали армянские военнослужащие, передает "Интерфакс".

Ранее Армия обороны Карабаха заявила, что потеряла связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных в указанном районе. Вероятность пленения армянских военнослужащих выяснялась при посредничестве российского миротворческого контингента. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подтвердил эту информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.