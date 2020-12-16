Сенатор Святенко: два новых центра "Мои документы" откроются в Москве в ближайшее время

Развитие сети МФЦ продолжается

В столице в ближайшее время откроются еще два центра госуслуг "Мои документы". Один из них - МФЦ Юго-Восточного административного округа – является флагманским. Там будет представлен расширенный набор услуг, среди которых, в частности, сервис МИД России "Комплексная легализация документов". Другой центр госуслуг появится в поселении Щербинка.

Как рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, благодаря центрам "Мои документы" стало комфортнее и быстрее получить нужные справки. Среди прочего, там можно оформить загранпаспорт или получить водительское удостоверение.

Даже в условиях пандемии коронавируса развитие сети МФЦ продолжается, отметила сенатор. "Дружелюбность, простота и оперативность сделали "Мои документы" образцом для подражания в российских регионах и предметом зависти для жителей многих зарубежных стран", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

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