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Мишустин выделил 3,5 миллиарда борющимся с COVID-19 силовикам

17:02
  • среда
  • 16 декабря 2020

Доклада о выплатах в правительстве ожидают к 1 февраля 2021 года

Задействованные в борьбе с COVID-19 сотрудники силовых ведомств получат дополнительные выплаты. Правительство до конца года выделит на эти цели из резервного фонда 3,5 миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин призвал не увлекаться снижением цен на продукты

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 3 534 181,9 тысячи рублей… в целях осуществления специальных социальных выплат", - говорится в тексте документа.

Поясняется, что выплаты будут сделаны с учетом установленных ранее повышающих коэффициентов. Руководству структур поручено проконтролировать эффективное использование бюджетных ассигнований, в кабмине ожидают доклада до 1 февраля 2021 года.

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