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Депутат МГД Гусева: оптимизация структур города позволила дать помещения социально направленным НКО

17:37
  • среда
  • 16 декабря 2020

Эти НКО стали лидерами программы "Москва - добрый город"

Оптимизация структур столицы позволила дать помещения социально направленным некоммерческим организациям. До конца текущего года их получат более 50 московских НКО, сообщила депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

"Эти НКО стали лидерами программы "Москва - добрый город", направленной на стимуляцию деятельности "третьего сектора" в столице", - отметила парламентарий.

По ее словам, высвободить помещения удалось благодаря реорганизации службы занятости. "Сотрудники территориальных центров занятости, принимавшие ранее посетителей в отдельных помещениях, теперь работают в сети МФЦ "Мои документы", - приводит АГН "Москва" слова Людмилы Гусевой.

Депутат также рассказала о будущем назначении этих помещений. В 17 из них появятся творческие студии и мастерские для молодых людей с инвалидностью, в 33 помещениях будут оказывать соцуслуги.

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