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Москвичей предупредили о гололеде и снегопаде

17:34
  • среда
  • 16 декабря 2020

Погода испортится в ночь на четверг

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают их с вечера 16 декабря. По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается мокрый снег и гололед. В МЧС призвали водителей быть особенно острожными.
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 мск 16 декабря до 10:00 мск 17 декабря в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Автовладельцев призывают снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров на дороге. Не следует парковать машины вблизи деревьев, пешеходам также советуют обходить шаткие конструкции. По данным синоптиков, непогода движется с западных районов Московской области, передает ТАСС.

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