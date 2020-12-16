Крупнейшие производители сахара и масла подписали соглашение по ценам

Ожидается снижение цен на 25%

Крупнейшие российские производители подписали соглашение по стабилизации цен на продукты. На долю этих фирм приходится 90% рынка сахара и 85% рынка масла в России, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Мы подписываем соглашения в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится порядка 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации", - сказал Патрушев во время подписания документов. Министр отметил, что состав участников соглашения может быть расширен.

Патрушев подчеркнул, что цены на подсолнечное масло и сахар должны снизиться в течение пяти дней после подписания соглашений о стабилизации цен. По подсчетам главы Минсельхоза, отпускная цена на сахар от производителя составит 36 рублей за килограмм, на масло - 95 рублей.

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