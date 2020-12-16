ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Охотный ряд" могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер на 1 млн рублей

18:08
  • среда
  • 16 декабря 2020

В ТЦ была проведена проверка

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы вместе с полицией провели рейд в ТЦ "Охотный ряд". Как рассказал главный инспектор ОАТИ столицы Руслан Блинов, были выявлены нарушения.

"Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - сообщил он.

ТЦ грозит штраф до одного миллиона рублей (если в результате нарушений будет нанесен вред здоровью человека) или приостановка деятельности на 90 дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудник Роспотребнадзора проверяет соблюдение масочного режима в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
Сотрудник Роспотребнадзора проверяет соблюдение масочного режима в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.