"Охотный ряд" могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер на 1 млн рублей

В ТЦ была проведена проверка

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы вместе с полицией провели рейд в ТЦ "Охотный ряд". Как рассказал главный инспектор ОАТИ столицы Руслан Блинов, были выявлены нарушения.

"Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - сообщил он.

ТЦ грозит штраф до одного миллиона рублей (если в результате нарушений будет нанесен вред здоровью человека) или приостановка деятельности на 90 дней.

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