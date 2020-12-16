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Назван действенный метод борьбы с похмельем

18:41
  • среда
  • 16 декабря 2020

Но лучше все же не злоупотреблять

Россиянам в преддверии продолжительных новогодних праздников объяснили, как бороться с похмельем. Хотя лучше, конечно, не злоупотреблять алкоголем. Особенно опасно шампанское – газированные напитки быстрее всасываются в желудке, пояснила диетолог Нурия Дианова.
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Пить натощак категорически не рекомендуется. На утро после новогодней ночи, сопровождавшейся обильными возлияниями, лучше всего поесть холодец. Это блюдо отлично облегчает похмелье – и уж точно полезнее, чем колбасная нарезка.

Вот колбасу диетолог не советует есть, ей не место на новогоднем столе, считает Дианова. Эксперт советует заменить колбасные изделия куриным рулетом, индейкой или говяжьим языком. А лучше всего, уверена диетолог, ограничиться одним майонезным салатом, а вместо соков пить воду или минералку, передает РИА Новости.

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