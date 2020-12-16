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Врачи перечислили самые тяжелые последствия COVID-19

18:59
  • среда
  • 16 декабря 2020

Болезнь влияет и на мозг

Коронавирус поражает не только легкие пациента, страдают также мозг и сердце, удар приходится и на печень, и на желудочно-кишечный тракт. Самые тяжелые последствия, которые встречаются у переболевших COVID-19, назвали в эфире телеканала "Россия 1" врачи Сергей Агапкин и Георгий Сапронов.

Как отметил Сапронов, у некоторых пациентов после коронавируса формируется фиброз легких. Это препятствует газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом. Еще один орган, который часто поражает COVID-19 – сердце. У пациента может развиться миокардит либо нарушится проводимость сердечной мышцы из-за тромбов.

Агапкин добавил, что COVID-19 влияет и на нервную систему. По данным медика, у пациентов, переболевших весной, сейчас наблюдается высокий процент депрессий. С влиянием болезни на мозг связан и другой распространенный симптом коронавируса — утрата обоняния и вкуса.

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