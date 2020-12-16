Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами МГД

Из-за коронавируса обращение прошло по видеосвязи

Мэр Москвы в среду выступил с ежегодным отчетом правительства столицы в Мосгордуме. Заслушивали депутаты главу города в режиме видеоконференции - формат диктует коронавирус. И борьба с распространением этой инфекции, конечно же, была в числе основных тем. Сергей Собянин особо отметил, что режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал оптимальным способом управления в экстремальной ситуации. Еще один важный аспект - поддержка социально незащищенных групп граждан. Мэр рассказал, как увеличатся пособия и пенсии. Но и это не всё.

Учитывая коронавирусные обстоятельства, изначально было понятно, что ежегодный отчет мэра перед депутатами Мосгордумы в этот раз будет проходить в уже привычном видеоформате. Сергей Собянин вышел на связь из здания на Тверской. Депутаты слушали его кабинетах. В зале для заседаний был только спикер городского парламента Алексей Шапошников, который модерировал процесс.

Первую часть своей речи мэр, разумеется, посвятил, борьбе с пандемией. Российская столица столкнулась с ней одной из первых в России. В этой сложной ситуации работать необходимо было очень быстро. И это удалось. Во многом благодаря тому, что региональные власти получили более широкие полномочия.

"Эта новая система управления стала возможна благодаря президенту России В.В.Путину, который возложил на руководителей субъектов Федерации персональную ответственность за борьбу с пандемией. И одновременно дал право принимать самостоятельные решения, исходя из ситуации, складывающейся в конкретном регионе", - отметил Собянин.

В результате в рекордные сроки Москва построила новые больницы и развернула временные госпитали. Мобилизовала медперсонал. Организовала массовое тестирование. Это позволило взять распространение вируса под контроль. И не вводить жесткие ограничения, необходимости в которых, по мнению Сергея Собянина, нет и сейчас.

"Система справляется с потоком больных. Ситуация непростая, очень сложная. Сам уровень заболеваемости и госпитализации очень высокий, но система справляется… В этих условиях мы можем себе позволить не вводить какие-то сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь", - рассказал Собянин.

Тем более что и бизнес, и горожане уже привыкли к тем мерам, что рекомендуют городские власти. Маски и перчатки в общественных местах теперь норма для большинства москвичей. Многие из них работают удаленно. На дистанционное обучение перешли и школьники. Все это уже доказало свою эффективность. Как, впрочем, и российская вакцина от коронавируса, применять которую уже начали в Москве. Пока она доступна только определенным категориям граждан. Но совсем скоро, говорит мэр, вакцинация станет массовой.

"По мере поступления вакцины этот перечень будет расширяться. Надеюсь, что в ближайшие недели вакцинация станет доступна для всех жителей Москвы. И только после массовой вакцинации мы можем рассчитывать на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае, мы победим эту болезнь, как всегда побеждали любые напасти и становились только сильнее", - отметил Собянин.

Однако пока необходимо соблюдать бдительность, чтобы избежать более масштабного роста заболевших в столице. Хотя и к такому развитию событий, по словам Собянина, город, в принципе, готов. Резервов достаточно. Но депутаты Мосгордумы все же уточняют.

"Хватает ли сейчас коек для госпитализации заболевших ковидом?" – спросила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

"Что касается предоставления возможности лечения в стационарных условиях ковидных больных, как я уже сказал, у нас сегодня лежит больных около 12 тысяч. И еще около пяти тысяч коек в резерве. Так что у нас достаточно такое серьезное основание говорить о том, что даже при каких-то неблагоприятных дальнейших сценариях мы, с точки зрения медицинской системы, справимся с этим", - сказал Собянин.

Это касается и помощи людям, потерявшим из-за пандемии работу. И бизнеса, который также сейчас переживает не лучший период. Без помощи властей, говорят депутаты, пережить этот пандемический кризис ему будет не просто, в связи с чем возник вполне закономерный вопрос.

"Скажите, пожалуйста, будет ли дополнительная помощь предпринимателям? Готовы ли вы продлить действующие меры поддержки?" – спросил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Действительно, ситуация сложная. И, как я уже говорил, у нас целые отрасли серьезно пострадали от пандемии. Поэтому мы приняли решение сохранить программу субсидирования. 13 субсидий, которые позволяют и создавать новую продукцию, и продвигать ее на рынки. Продлили возможность получения льготных кредитов для перекредитования и новых проектов. Также продлили льготную аренду городских помещений и ряд других решений", - сообщил Собянин.

Постановление на этот счёт уже принято. Кроме того, с первого января будет увеличена минимальная пенсия до 20 тысяч 222 рублей. Вырастут и социальные пособия в Москве. И это несмотря на дефицит бюджета. Не повлияет он и на реализацию крупных проектов. И в области медицины.

"Мы продолжим реализацию ключевых проектов повышения качества и доступности современных видов лечения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Уже на следующей неделе после реконструкции переоснащения будут открыты первые обновленные поликлиники, а всего до 23 года мы проведем реконструкцию 135 поликлиник", - рассказал Собянин.

И в области транспортного развития города. "В планах на ближайшие годы завершения строительства Большой кольцевой линии и первого участка новой Троицкой линии, продление метро во Внуково, район Северный и ряд других проектов. В дополнение к первым двум диаметрам наземного метро будут открыты МЦД-3 "Зеленоград - Раменское" и большинство работ будут сделаны по МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожный". Решение по этим Диаметрам уже принято, значительная часть объектов находится в стройке", - сообщил Собянин.

Удобство Московских центральных диаметров жители уже оценили. Как, впрочем, и новые хорды, которые позволяют распределять потоки и снижать уровень пробок на основных городских магистралях. И это очевидный факт, с которым оказались не согласны лишь коммунисты.

"Скажите, пожалуйста, зачем организовывать такое массовое строительство магистралей с тотальным игнорированием интересов жителей?" – спросил депутат Мосгордумы (фракция КПРФ) Павел Тарасов.

"Давайте мы спросим москвичей, большинство из которых сегодня уже имеет свою машину. И либо каждый день, либо периодически выезжает на дороги. Конечно, можно им сказать, что вы, уважаемые граждане, стойте, как и в прежние годы, в пробках. Часами! Теряйте свое здоровье и время. Можно, конечно, это сделать. При этом никого не напрягая. Уходя от решения сложных проблем. Строительных, финансовых, экономических, экологических. Просто закрыть на это глаза. Так будет спокойнее. Но я думаю, что вряд ли кого-то это устроит и вы первыми будете критиковать правительство, что оно уклоняется от решения транспортных проблем", - отметил Собянин.

К тому же, все крупные инфраструктурные проекты были согласованы с горожанами. Это делалось публично, в том числе на сайте "Активный гражданин". А все новые магистрали строятся с учетом экологических требований, подчеркнул Сергей Собянин, отвечая на вопрос депутата от фракции "Яблоко". Кроме того, мэр Москвы заявил, что не испытывает пессимизма по поводу перспектив развития города. Москва продолжает идти вперед. И даже пандемия этому не смогла помешать. С этим согласилось большинство депутатов Мосгордумы. За отчет мэра проголосовали тридцать из них. Девять против. Два воздержались.

Александр Панюшкин, Александр Ковалёв, "ТВ Центр", Москва.

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