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Совфед одобрил ряд важных законов

22:25
  • среда
  • 16 декабря 2020

Какие документы приняли сенаторы?

Совет Федерации в среду одобрил закон о порядке формирования верхней палаты парламента, а также изменения в закон о гарантиях главе государства, прекратившему исполнение своих полномочий. Теперь после истечения срока президентства он может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Все эти изменения приняты в рамках поправок в Конституцию. Также палата одобрила закон, который обязывает медучреждения сообщать правоохранительным органам о пациентах, поступивших без сознания, личность которых не установлена, передает "ТВ Центр".

Утверждены изменения в законодательство, позволяющие использовать материнский капитал на погашение военной ипотеки. Принят также закон о защите интеллектуальной собственности. Теперь исключительные права на результаты научных и конструкторских работ принадлежат исполнителю, если это не связано с обороной и безопасностью. Сенаторы уделили внимание мероприятиям по сохранению памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

"Подходит к концу Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы, но работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, сохранению нашей истории, памяти тех, кто отдал жизни за эту Победу - для нас это постоянная работа. И в каждом регионе прошу вас уделить внимание, чтобы эта работа продолжалась. Тем более, видно, какой большой интерес у молодежи к правде об истории войны", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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