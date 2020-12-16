Китайский космический аппарат доставил лунный грунт на Землю

Китай стал третьей державой после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию

Китайская автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-5" доставила на Землю образцы лунного грунта. Капсула с инопланетным веществом в среду приземлилась, как и планировалось, в заданной точке в северной части страны.

В заснеженной пустыне на севере Китая – последняя тренировка. По команде диспетчеров, запеленговавших виртуальный модуль, военные летят на поиски капсулы с драгоценным лунным грузом.

Китайская лунная экспедиция стартовала 23 ноября. После запуска с космодрома Вэньчан ракета-носитель успешно доставила аппарат "Чанъэ-5" к восточной части Океана Бурь. Здесь, на пике Рюмкер, с помощью бура были взяты образцы грунта с двухметровой глубины. Другой манипулятор, как рукой, собрал реголит. Это инородные камни, песок и пыль, которые занесены на лунную поверхность из далёкого космоса метеоритами и астероидами. Известно, что у естественного спутника Земли нет атмосферы – что упало, то так и осталось лежать на поверхности.

Наша страна получила первые образцы лунной породы ровно полвека назад. Тогда 101 грамм грунта на Землю доставила автоматическая межпланетная станция "Луна-16". Но до сегодняшнего дня обладателями самой богатой коллекции остаются Соединенные Штаты. Они 6 раз доставляли астронавтов на Луну и привезли со спутника в общей сложности почти 400 килограммов породы. В 70-е и американская, и советская стороны свои программы по освоению спутника закрыли. Теперь – новый виток соперничества.

"Если говорить о политическом, идеологическом этапе, то, конечно, это новый этап лунной гонки. Они доказывают своему народу, что их техника не уступает мировому уровню. Это очень важно для китайцев, а вообще очень важно для мировой экономики", - отметил астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.

На лунных полюсах разведаны запасы воды – это важнейший ресурс и для колонизации спутника Земли человеком, и для дальнейшего освоения космоса. Не меньший интерес уже сейчас представляют металлы – дефицитные для нашей планеты, при этом крайне востребованные в hi-tech производстве.

В эту гонку Соединенные Штаты вступили уже с союзниками – в рамках программы "Артемида" их партнерами стали Япония, Британия, Италия и еще несколько стран. В свою очередь Россия в следующем году планирует запустить миссию "Луна-25" - ее задача найти удобную площадку для нового спускаемого аппарата. Тот должен прилуниться в 2024-м. В дальнейшей перспективе – отправка на Луну первого российского космонавта. Однако то, кто после долгого перерыва ступит первым на поверхность земного спутника важно лишь с имиджевой точки зрения. Присвоить права на Луну не может ни одна страна.

Одним из масштабных международных проектов с участием России может стать обитаемая окололунная станция – по типу МКС. Ее горизонты намного дальше спутника Земли – это освоение человеком Марса.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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