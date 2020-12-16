Петербург вышел на плато заболеваемости коронавирусом

Показатели держатся несколько дней

Северная столица вышла на плато заболеваемости коронавирусом. Показатели держатся уже несколько дней, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Я могу совершенно точно сказать, что мы вышли на плато. И мы держимся на этом плато уже на протяжении нескольких дней", - сказала глава управления Наталья Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По данным оперштаба, 16 декабря в Петербурге было выявлено 3758 новых случаев COVID-19. Ранее власти заявляли о росте заболеваемости в Северной столице. Главной причиной назвали массовые мероприятия, которые проводились в городе в конце ноября. В частности, резонанс вызвал концерт рэпера Басты в Ледовом дворце – зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

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