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Минобороны опровергло информацию об окружении миротворцев в Карабахе

19:50
  • среда
  • 16 декабря 2020

Все подразделения выполняют задачи в штатном режиме

Подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме. Информация об окружении миротворцев в Гадрутском районе не соответствует действительности, заявили в Минобороны.
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"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее Армия обороны Карабаха заявила, что потеряла связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных в Гадрутском районе. Предполагалось, что армянских военнослужащих взяли в плен. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в том же районе российские миротворцы окружены азербайджанскими войсками.

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