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Состояние богатейших людей планеты увеличилось почти на 2 триллиона в 2020 году

20:33
  • среда
  • 16 декабря 2020

В числе лидеров – Илон Маск и Франсуаза Беттанкур

Богатейшие люди планеты за 2020 год разбогатели в совокупности на 1,9 триллиона долларов. Капитал 2200 миллиардеров оценивается в 11,4 триллиона в американской валюте – это на 20% больше, чем по состоянию на конец прошлого года, подсчитал Forbes.
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"Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений - и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства", - пишет издание.

По оценкам Forbes, лидируют в этом рейтинге 400 китайских миллиардеров. Их состояние росло быстрее всего и за год увеличилось на 60% или 750 миллиардов - до 2 триллионов долларов. 600 американских миллиардеров за это время стали богаче на 560 миллиардов долларов – их совокупное состояние оценивается в 4 триллиона. Немного отстали французские богачи – 40 миллиардеров увеличили свои капиталы в общей сложности на 95 миллиардов.

У американцев отличился глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, занимающий третью строку в рейтинге Forbes. Его состояние выросло на 110 миллиардов долларов – до 137 миллиардов. У французов лучшие результаты показали президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.

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