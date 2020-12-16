Российские миротворцы вывели армянских военных из окружения в Карабахе

Детали инцидента в Гадрутском районе сообщили в Минобороны Армении

Министерство обороны Армении сообщило подробности инцидента в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. По данным военного ведомства, российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения вблизи сел Хин Тагер и Хцаберд.

"Операция была проведена благодаря активным действиям российского миротворческого контингента и при непосредственном посредничестве командующего миротворческим контингентом России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы армянского министерства.

Режим прекращения огня был нарушен в Гадрутском районе Карабаха 11 декабря. Ереван заявил о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Баку обвинил армянских военных в вооруженной провокации. Обстановка нормализовалась после вмешательства российских миротворцев 14 декабря.

Однако 16 декабря армянская сторона заявила, что у села Хцаберд пропали 60 военных Армии обороны НКР. Позже премьер Армении Никол Пашинян заявил об окружении российских миротворцев в этом районе азербайджанскими войсками. В Минобороны России это заявление опровергли.

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