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Парламент Молдавии вернул в эфир российские телеканалы

21:23
  • среда
  • 16 декабря 2020

За русским закрепили статус языка межнационального общения

Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг принял во втором, окончательном чтении парламент Молдавии. Благодаря изменениям в законодательстве, в эфир вернутся в полном объеме российские телевизионные и радиопрограммы.
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"Поправки одобрены 53 голосами во втором и окончательном чтении", - объявила председатель парламента Зинаида Гречаный.

В 2017 году молдавский парламент, который в то время контролировался проевропейской Демократической партией, принял так называемый закон о борьбе с иностранной пропагандой. Тогда и был введен запрет на программы производства стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении – в том числе в России.

Автором принятых сегодня поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова. Ее поддержала парламентская фракция партии "Шор". 16 декабря депутаты приняли также новый закон о языках.  В соответствии с документом, за русским закреплен статус языка межнационального общения, передает ТАСС.

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