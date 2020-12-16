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Названы предельные цены на сахар и масло в России

22:05
  • среда
  • 16 декабря 2020

Цены будут выше за Уралом

Объявлены предельные цены на важные продукты, которые установятся после подписания соглашения с производителями и продавцами. Килограмм сахара на прилавке будет стоить не дороже 46 рублей, а литр подсолнечного масла – 110 рублей.
Мишустин призвал не увлекаться снижением цен на продукты

Ранее сообщалось, что Минсельхоз и Минпромторг договорились с крупнейшими продавцами и производителями и подписали с ними соглашение о снижении и поддержании цен на товары первой необходимости. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что, в соответствии с договоренностью, стоимость сахара у производителей составит 36 рублей за килограмм, цена подсолнечного масла — 95 рублей за литр, передает РИА Новости.

В то же время, в регионах за Уралом, а также в Калининграде будут действовать корректирующие коэффициенты. Власти регионов сами определят их величину – в зависимости от издержек на транспортировку. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал: производство продуктов должно оставаться выгодным для бизнеса.

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