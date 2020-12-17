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Астроном Малков объяснил, зачем нужно исследовать Луну

08:52
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Спутник Земли - идеальное место для исследования космоса

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили лунную гонку. Как далеко распространяются амбиции России в исследовании Луны? Будут ли строиться лунные города, описанные в фантастических романах? Или достаточно отправить к спутнику Земли зонды и луноходы, а человеку лучше любоваться Луной в телескоп? И дают ли нобелевские премии астрономам? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Олег Малков.

"Луна - идеальное место для обсерватории. Там нет атмосферы, гидросферы. Никакой засветки, если разместить аппараты на обратной стороне Луны. Земли не будет видно. То есть это идеальная ситуация. С этой точки зрения Луну стоит исследовать. Само по себе это небесное тело также является интересным объектом. Это странный спутник в Солнечной системе, он слишком велик", - сказал Малков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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