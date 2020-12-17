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Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю

08:26
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Госсекретарь США отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова

Америка ни в чем не виновата. Ей все эти русские мешают. Они историю переписывают. Кто говорит?  Майк Помпео, госсекретарь США. Вся команда Трампа в большей или меньшей степени обучилась этой манере – слоновьи пляски в посудной лавке.

"Сергей Лавров в выступлении на "Средиземноморском диалоге" обвинил США в политических играх в Средиземноморье. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Кроме того, наша страна, оказывается, способствует развязыванию конфликтов. Что же так обидело господина Помпео? Слова нашего министра, который заявил, что вмешательство США и их союзников в Ираке, Сирии и Ливии лишь создало проблемы, которые граждане и правительства этих стран вынуждены теперь преодолевать.

"Важно, чтобы впредь американское руководство избегало подобных заграничных авантюр, тем более авантюр, которые несут серьёзнейшие угрозы для всего соответствующего региона", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Выступление Помпео рассчитано, конечно, на непритязательную аудиторию. Но вот читатели французской Le Figaro возмутились этим выпадом. И задают вопрос: это что, русские уничтожили Ирак и Ливию как единые государства, убили Саддама Хуссейна и Каддафи? Это Кремль сделал Афганистан государством в руках террористов?

"Американцы у нас добрые, а русские и китайцы — злые. США защищают свободу, но почему-то делают это методами войны, эмбарго, экономическими санкциями", - пишет Жиак.

Прежде чем действительно выворачивать историю наизнанку, Майку Помпео стоит задуматься. А ведь в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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