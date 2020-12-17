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Путин проведет в четверг ежегодную пресс-конференцию

08:05
  • четверг
  • 17 декабря 2020

В этом году пресс-конференция будет дополнена элементами "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию в четверг. В этом году из-за пандемии она пройдёт в новом формате, передает "ТВ Центр".

В полдень по московскому времени президент выйдет на связь с журналистами из своего рабочего кабинета в Ново-Огарёве. Представители СМИ соберутся в Москве в Центре международной торговли и на специальных площадках в разных регионах страны.

Нынешняя пресс-конференция будет дополнена элементами "Прямой линии", провести которую этим летом не позволила эпидемическая ситуация. Поэтому вопросы президенту смогут задать не только журналисты, но и обычные граждане. Обращения к главе государства уже две недели принимают в едином колл-центре. Отправить их можно со своего смартфона с помощью специального мобильного приложения.

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