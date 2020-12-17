В сирийский Тартус прибыл теплоход с гуманитарной помощью из России

Военные распределят продукты и вещи первой необходимости среди нуждающихся

В сирийский Тартус на базу российского военного -морского флота прибыл теплоход "Спарта". Он привез почти 500 тонн гуманитарных грузов для передачи нуждающимся гражданам арабской республики, передает "ТВ Центр".

Сейчас идет разгрузка контейнеров. Затем российский центр по примирению враждующих сторон распределит продукты и вещи первой необходимости среди нуждающихся в регионах, наиболее пострадавших во время боевых действий.

Только в прошлом месяце в населенных пунктах страны было выдано около 140 тонн продовольствия. А за пять лет общий объем помощи от российских военных составил 4,5 тысячи тонн.

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