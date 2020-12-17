ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

Против документа выступили США и Украина

Генеральная ассамблея ООН абсолютным большинством поддержала российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 130 стран. Против - как обычно - США и Украина, отмечает "ТВ Центр".

В документе содержится призыв к государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации. Кроме того, выражена глубокая обеспокоенность попытками оправдать преступления бывших членов СС и их пособников.

В резолюции речь идёт о необходимости защищать памятники борцам с нацизмом от осквернения и сноса, а также использовать все информационные ресурсы, чтобы остановить тенденцию к переписыванию истории, когда среди детей и молодёжи пропагандируют идеи ненависти.

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